روني ينصح سانشو برفض مانشستر يونايتد

لماذا طلب روني من سانشو البقاء في بروسيا دورتموند؟

نصح واين روني، هداف مانشستر يونايتد التاريخي، جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند، بالبقاء في ألمانيا وعدم الانضمام إلى مسرح الأحلام.

التقارير الصحفية تشير إلى اهمام مانشستر يونايتد بضم سانشو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال روني: "دورتموند فريق كبير بجمهور رائع، إنّهم يثقون ف الشباب ويمنحونهم فرصًا أكبر للعب وشاهدنا كيف تطور سانشو معهم في عام واحد".

وتابع: "الحصول على دقائق لعب كثيرة أمر هام للاعب مثله، ولذلك الأفضل الاستمرار في بروسيا لضمان التواجد مع منتخب انجلترا".

مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي أكد أنّه لا يود رؤية صاحب الـ 19 عامًا على دكة البدلاء ختى لا تتراجع قدراته.

واختتم: "قبل أن يتخذ جادون قرارًا أخيرًا عليه سؤال نفسه، أيهما أفضل اللعب بانتظام والانضمام للمنتخب؟ أم الرحيل لفريق آخر والجلوس على دكة البدلاء".

جدير بالذكر أن سانشو سجل 13 هدفًا وصنع 19 في جميع البطولات مع دورتموند في موسمه الأول.