روني يفضّل ميسي وكين على كريستيانو رونالدو

اختيارات روني تثير الجدل

تداولت الردود بين كل من واين روني وكريستيانو رونالدو نجمي مانشستر يونايتد عبر المقابلات التليفزيونية، بداية بمقابلة البرتغالي رونالدو مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان التي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة، والتي انتقد فيها مانشستر يونايتد.

فبعد حديث رونالدو مع مورجان، ظهر روني في مقابلة مع شبكة JioCinema التلفزيونية الهندية ظهر الأحد وأدلى بحديثٍ مثير للجدل أيضًا ردًا على نجم البرتغال، فعندما سئل عن تشكيل لفريق به ميسي وهاري كين ورونالدو، رد روني قائلًا:" ميسي أساسيًا وكين على مقاعد البدلاء ورونالدو مستبعد".

كما تحدث نجم الكرة الإنجليزية روني عن تعليقات رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2022 الخميس الماضي وقال:" لم أقل إلا أنّ العمر يأتي لنا سريعًا، لكن كريستيانو لا يتفهم الأمر".

جدير بالذكر أنّ نجم البرتغال وصفه في مقابلته الشهيرة "بالجرذ"، فعندما سأله مورجان أحاول أن أفهم كيف يكرهك روني، رد رونالدو قائلًا: "ليس هو فقط، تخيل بقية الفئران الذين سينتقدونني أيضًا، لكن من الجيد أن تظل رقم واحد".

وكان قد تزامل مهاجمي الشياطين الحمر واين روني وكريستيانو رونالدو ما يقارب ستة أعوام بمانشستر يونايتد، وحققا معًا 3 ألقاب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية.