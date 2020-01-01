روني يسجل ويقود ديربي لمواجهة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد

مواجهة منتظرة للفتى الذهبي أمام فريقه السابق

قاد النجم الإنجليزي المخضرم واين روني، فريق ديربي كاونتي لبلوغ دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لمواجهة مانشستر يونايتد ، بعد تغلبه على نورثامبتون تاون مساء الثلاثاء.

ديربي لعب المباراة كإعادة للمواجهة بينه ونورثامبتون، بعد تعادل الفريقين على ملعب الأخير الشهر الماضي، ليأتي لقاء اليوم لحسم المتأهل.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عن طريق أندري ويسدم في الدقيقة 28، قبل إضافة دوان هولمز الهدف الثاني بعدها بـ7 دقائق.

المزيد من الفرق

نورثامبتون حاول العودة مرة أخرى بهدف لنيكي آدامز، ولكن ديربي رد بثنائية لجاك ماريوت في الدقيقة 51 وروني من ركلة جزاء بالدقيقة 77.

هدف راشفورد وخطأ فان دايك وأكثر حالات تقنية الفيديو إثارة للجدل

أتلتيك بلباو .. الخصم الأصعب والأسهل لليونيل ميسي

وفي الدقائق الأخيرة رفض الضيوف الاستسلام وبالفعل أضافوا الهدف الثاني لسام هوسكينز بالدقيقة 84، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي الهزيمة، لتنتهي المباراة بتأهل ديربي بنتيجة 4/2، في مواجهة منتظرة لروني مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وفي باقي مباريات الإعارة بنفس المرحلة، فاز ليفربول على شروزبيري تاون بهدف دون رد، وتغلب نيوكاسل يونايتد على أوكسفورد بثنائية نظيفة، وصعد بيرمينجهام على حساب كوفتري سيتي وريدينج أيضاً بتخطي كارديف سيتي.