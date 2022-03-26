روني يستعين بفتى هوليوود الذهبي لإنقاذ ديربي كاونتي!

كشفت تقارير صحفية إنجليزي عن وجود رغبة لدى الممثل الأمريكي جورج كلوني لشراء نادي ديربي كاونتي الإنجليزي.

حيث قيل إن الممثل الكبير بدأ في متابعة نادي ديربي بعد أن قدمه لهم زميله الممثل جاك أوكونيل.

وبحسب تقرير أعدته صحيفى "ذا صن" فإن الممثل الأمريكي يرغب في دخول عالم الاستثمار في عالم كرة القدم عبر بوابة الكرة الإنجليزية.

حيث صرح الممثل جورج كلوني إلى مجلة "ديربيشاير لايف" عن اهتمامه بكرة القدم، وحول وضعية نادي ديربي كاونتي الحالية.

حيث قال كلوني: "ديربي لديه نادٍ رائع لكرة القدم وله تاريخ رائع، وأنا متأكد من أن هناك مستقبلًا عظيمًا أيضًا".

وواصل: "أعلم أنه كانت هناك مشاكل في الآونة الأخيرة ولكن لا شيء لا يمكن إصلاحه، وفي ظل هذه الظروف، كان الفريق يعمل بجد ويلعب بشكل جيد".

وتابع: "من الواضح بالنسبة لي، أنه بالإضافة إلى اللاعبين على أرض الملعب، لعبت الجماهير دورها على أرض الملعب أيضًا".

وأوضح: "لقد نما اهتمامي بكرة القدم بالتأكيد في السنوات الأخيرة وقبل بضع سنوات سُئلت عما إذا كنت أرغب في المشاركة مع مجموعة من الآخرين الذين يتطلعون إلى شراء نادي ملقة لكرة القدم في إسبانيا".

واختتم: "لقد كان احتمالًا مثيرًا للغاية ولكنه فشل في النهاية. ربما يكون امتلاك نادٍ لكرة القدم هو أفضل شيء قادم ممكن أن يفعله المرء".

جدير بالذكر أن مدرب فريق ديربي كاونتي هو نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني.

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