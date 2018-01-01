روني: حتى الطهاة كانوا غير سعداء في مانشستر بسبب مورينيو

روني يعلق على رحيل مورينيو عن يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني عن قرار رحيل جوزيه مورينيو بالرحيل من تدريب الفريق وقال إن الإدارة حققت مطالب الجميع بالاستغناء عن المدرب البرتغالي.

وعمل الطرفان معاً في صفوف مانشستر لموسم 2016-2017 وقتما فاز يونايتد بكأس كاراباو والدوري الأوروبي ولكن روني لم يكن أساسياً في تشكيلة مورينيو.

وقال روني في حواره مع "بي تي" :أعتقد أن النادي اتخذ القرار الصحيح لأن كان هناك الحاجة للتغيير". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

الهلال يُفاضل بين الثنائي أليخاندرو جوميز وسيباستيان جوفينكو

هل تتذكرونه؟ 👀

باتو الذي أحرز لـ ميلان في مرمى برشلونة بعد 24 ثانية فقط في المباراة الشهيرة بدوري الأبطال ⚡️



هل تعتقدون أن ميلان في حاجة للّاعب في ظل أزمته الحالية؟ 🤔

🔶 البرازيلي مازال في الـ29 من عمره أي أنه مازال يملك الوقت وبالتأكيد لديه الكثير ليقدمه



( 🎥 :IG\pato) pic.twitter.com/WZvXrvMOii — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

"سأتصل بتوتي" - تسريب صوتي لناينجولان يزيد الأزمة مع إنتر

وأتبع: "أنا واثق أن الإدارة فكرت في نفس الأمور التي يفكر بها العاملون بالنادي، الطهاة، والعمال، الجميع لم يكن سعيداً".

وعين مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار بدلاً من مورينيو وحقق الانتصار بخماسية مقابل هدف على كارديف في أولى اللقاءات مطلع الأسبوع الحالي.

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، مع هدرسفيلد تاون على ملعب "أولد ترافورد" ضمن لقاءات "البوكسينج داي" والجولة التاسعة عشر من البريميرليج.