روني: تلقيت عروضًا للتدريب في إنجلترا وأمريكا

هل يسير روني على خطى لامبارد وجيرارد؟

أكد واين روني، مهاجم دي سي يونايتد، تلقيه عروضًا للتدريب في أمريكا وإنجلترا رغم أنّه لم يحدد موعد اعتزاله بعد.

روني سجل هدفًا من نصف الملعب في مباراة أمام أورلاندو سيتي.

وقال صاحب الـ 33 عامًا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "بالطبع أخطط للعمل في مجال التدريب وأنتظر فقط الحصول على الرخصة لأجل اطلاق مسيرتي".

وتابع: "تلقيت بالفعل العديد من العروض سوء في إنجلترا أو أمريكا ولكني لم أقرر الاعتزال بعد وأرغب في الاستمرار بالملاعب والاستمتاع بما أقدمه".

هداف مانشستر يونايتد التاريخي أشار إلى أنّ حينما يعتزل فسوف يبحث عن فريق بطموحات كبيرة تناسب شغفه الدائم للانتصار.

هداف رائع شاهدناه جميعًا 😍

روني يحكي لنا عن السر وراء هذا الهدف بعيد المدى 🗣️👌 pic.twitter.com/U9A4ekDNEF — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وأردف: "أنا سعيد لزملائي في منتخب إنجلترا الذي أصبحوا مدربين في الآونة الأخيرة. أرى أنّ ستيفن جيرارد سوف يقود ليفربول في مرحلة ما من مسيرته".

واختتم: "فرانك لامبارد كان عبقريًا كلاعب وأعتقد أنّه سوف يحقق الكثير في مسيرته التدريبة. سوف أكون سعيدًا لو وجدته مدربًا لتشيلسي".

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب البلوز من تعيين لامبارد مدربًا للفريق خلف مارويسيو ساري.