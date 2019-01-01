كأس أمم أفريقيا
الدوري الإنجليزي الممتاز

روني: تلقيت عروضًا للتدريب في إنجلترا وأمريكا

آخر تحديث
التعليقات()
Jose L. Argueta
هل يسير روني على خطى لامبارد وجيرارد؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد واين روني، مهاجم دي سي يونايتد، تلقيه عروضًا للتدريب في أمريكا وإنجلترا رغم أنّه لم يحدد موعد اعتزاله بعد.

روني سجل هدفًا من نصف الملعب في مباراة أمام أورلاندو سيتي.

وقال صاحب الـ 33 عامًا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "بالطبع أخطط للعمل في مجال التدريب وأنتظر فقط الحصول على الرخصة لأجل اطلاق مسيرتي".

وتابع: "تلقيت بالفعل العديد من العروض سوء في إنجلترا أو أمريكا ولكني لم أقرر الاعتزال بعد وأرغب في الاستمرار بالملاعب والاستمتاع بما أقدمه".

اختيارات المحررين

هداف مانشستر يونايتد التاريخي أشار إلى أنّ حينما يعتزل فسوف يبحث عن فريق بطموحات كبيرة تناسب شغفه الدائم للانتصار.

وأردف: "أنا سعيد لزملائي في منتخب إنجلترا الذي أصبحوا مدربين في الآونة الأخيرة. أرى أنّ ستيفن جيرارد سوف يقود ليفربول في مرحلة ما من مسيرته".

واختتم: "فرانك لامبارد كان عبقريًا كلاعب وأعتقد أنّه سوف يحقق الكثير في مسيرته التدريبة. سوف أكون سعيدًا لو وجدته مدربًا لتشيلسي".

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب البلوز من تعيين لامبارد مدربًا للفريق خلف مارويسيو ساري.

إغلاق