روني: كنت أشرب من أجل النسيان، وهناك ما هو أكثر!

كشف واين روني أسطورة فريق مانشستر يونايتد عن معاناته السابقة بسبب شرب الكحوليات للهروب من الضغوطات الحياتية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني لصالح صحيفة "صنداي تايمز"، وأكد أنه كان يعاني من الكثير من الألم.

وقال روني: "لقد كنت غاضبًا بشكل مستمر وعنيف كذلك، لقد عانيت من الكثير من الألم بداخلي، وكنت في حاجة للكثير من الوقت حتى أعرف كيف أتعامل معه، لقد كانت فترة صعبة للغاية".

وأضاف: "جاءت بعض الأوقات التي كنت فيها أذهب في إجازة بعيدًا عن كرة القدم وأشرب الكحوليات حتى أمحي كل شيء من رأسي، البعض كان يعرف بحبي للشرب، لكن كان هناك ما هو أكثر من ذلك".

وأكمل: "لا يمكنك أن تقوم بمثل تلك الأمور وأنت رياضي، لكن في ذلك الوقت كنت أظن العكس، وهذا أثر بشكل كبير علي في نهاية مسيرتي مع مانشستر يونايتد".

وأنهى كلماته: "في السابق كنت أقول سحقًا لكل شيء، لكنني لاحقًا تعلمت أن أجلس أمام أحدهم وأتحدث، قمت بذلك مع زوجتي ووالدي بعدما شعرت أنني وصلت لمكان سيئ".

جدير بالذكر أن روني يقوم بتدريب فريق ديربي كاونتي في الوقت الحالي بعد أن اعتزل كرة القدم بنفس القميص.