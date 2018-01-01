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الدوري الإنجليزي الممتاز

روني يكشف التغييرات في مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو

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ثورة في الشياطين الحمر!

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كاسحًا بخماسية مقابل هدف، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب كارديف سيتي.

فوز الشياطين الحمر، جاء بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق الأسبوع الماضي، وتدريب أولي جونار سولشاير للفريق.

قائد الفريق السابق وهدافه التاريخي واين روني كشف ما قاله قدامى مانشستر يونايتد عن رحيل البرتغالي، لكنه علق على ما حدث في الفريق بالبداية: "كان لابد من التغيير واعتقد أن هذا القرار الصحيح، لقد أعطى النادي سولشاير المهمة لنهاية الموسم، وسنرى ماذا سيحدث حتى يتم البحث عن مدرب جديد، ومحاولة التأكد أنه سيكون المناسب للفريق".

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وعن تواصله مع بعض الأشخاص في النادي: "لدي اتصال مع العديد واتحدث لهم كثيرًا خاصة هذا الأسبوع، لأن تكون نادٍ ناجح، لابد من أن يكون كل شيء صحيح، الطاقم الفني واللاعبين وكذلك شعورهم بالسعادة الذي ينعكس على اللاعبين".

وواصل: "أعتقد أن العلاقة بين الطاقم الفني واللاعبين لم تكن على أفضل ما يرام، وأعتقد أن قدوم أولي جونار ومايك فيلان سيساعد، لقد ساعد بالفعل، أنهم يبتسمون، وهذا سينعكس على اللاعبين".

وانهى: "أعتقد أنها خطوة جيدة للنادي، تعطيهم الوقت من أجل إيجاد المدير الفني المناسب، ومن الرائع رؤية تجاوب سولشاير واللاعبين، ولقد ردوا بشكل جيد بالفوز اليوم".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق الفوز بخماسية منذ رحيل السير أليكس فيرجسون.

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