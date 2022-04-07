روني ردًا على رونالدو: الجميع يسخر منك، ماعدا ميسي!

سخر واين روني من تعليق زميله السابق كريستيانو رونالدو بأن أسطورة مانشستر يونايتد يشعر بالغيرة من النجم البرتغالي.

وكان روني قد قال هذا الأسبوع إن التوقيع الصيفي للاعب البالغ من العمر 37 عامًا لم ينجح مع يونايتد، على الرغم من كونه هداف الفريق هذا الموسم.

ورد رونالدو بالقول إن زميله السابق في الفريق قد يكون "غيورًا" منه عندما علق على منشور على إنستجرام حول روني.

ماذا قال روني؟

اعترف روني بأن جميع اللاعبين الحاليين يجب أن يشعروا بالغيرة من رونالدو، قائلاً: "رأيت ذلك صباح اليوم".

وواصل: "أود أن أقول إنه ربما لا يوجد لاعب كرة قدم على هذا الكوكب لا يشعر بالغيرة من كريستيانو".

وأوضح: "حياته المهنية، والألقاب التي فاز بها، والمال الذي حصل عليه، وعضلات بطنه، كل لاعب إلا ليونيل ميسي يشعر بالغيرة من كريستيانو".

ماذا يقدم رونالدو هذا الموسم؟

يتصدر رونالدو قائمة الهدافين لنادي أولد ترافورد هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق رالف رانجنيك وقام بعمل ثلاث تمريرات حاسمة.

في غضون ذلك، سجل ستة أهداف في سبع مباريات بدوري الأبطال قبل إقصائهم من دوري أبطال أوروبا في دور ال 16.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي إيفرتون يوم السبت في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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