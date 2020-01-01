روني: بارك بنفس أهمية رونالدو

النجم الكوري كان قطعة مهمة بتشكيل السير

عاد النجم الإنجليزي واين روني بالحديث إلى فترته مع مانشستر يونايتد والدور الذي لعبه بارك جي سون، والمقارنة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

التشكيل الذي جمع بارك ورونالدو فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات متتالية، بالإضافة لدوري الأبطال وكأس الرابطة، في أحد فترات الشياطين الحمر.

وقال روني بمقاله مع "تايمز": "أمر غريب أنك إذا ذكرت كريستيانو رونالدو لطفل عمره 12 عاماً سيقول لك كان لاعباً رائعاً في مانشستر يونايتد ولكن لو قلت له بارك جي سونج لن يعرفه".

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وأكمل: "كل من لعب مع بارك يعرف مدى أهميته لنا والدور الذي لعبه في نجاح الفريق والمجموعة، الأهم هو الفريق وليس النجوم في كرة القدم، هذا يفسر لك كيفية الانتصار وجلب البطولات".

واستمر الفتى الذهبي: "اللعب من أجل الفريق يعني اتباع تعليمات المدرب، لاعب واحد إذا لم يلتزم تفقد الخطة معناها، اللاعب الوحيد الذي له الحرية هو المهاجم".

وختم: "المهاجم يمكنه ترك مركزه والضغط على الحارس إذا كان خلفه 4-5 لاعبين في الوسط، لاعب خط الوسط لا يمكنه فعل هذا لأن ذلك سيترك أثراً كبيراً".

ويلعب روني حالياً مع ديربي كاونتي بالدرجة الأولى الإنجليزية، كما يشارك في جهازه الفني.