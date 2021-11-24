"رونالد أراوخو هو بويول الجديد في برشلونة"

تلقى مدافع برشلونة الشاب رونالد أراوخو إشادة منقطعة النظير من قبل مدربه السابق في رديف النادي الكتالوني، فرانسيسكو جارسيا، الذي اعتبر أن الأورجوياني هو " كارليس بويول الجديد".

وظهر أراوخو للمرة الأولى مع برشلونة في حقبة إرنستو فالفيردي، ثم صار جزءًا لا يتجزأ من دفاعات البرسا في حقبة رونالد كومان والآن مع تشافي هيرنانديز.

عقد أراوخو مع برشلونة يمتد حتى صيف 2023، وبالنسبة لجارسيا، فإن تمديد عقد صاحب الـ22 عامًا واستمراره بالبلوجرانا للأبد ضرورة محتمة.

المدرب السابق لرديف كامب نو في حديثه للإعلام قال "إنه مدافع ممتاز، عندما وصل إلى برشلونة كان سريعًا وقويًا وعدوانيًا ويلعب برأسه بشكل جيد".

كما أضاف "إنه يذكرني ببويول، من الصعب ضربه بالمراوغة، وحتى لو نجح المهاجم فعليه التسديد سريعًا وإلا سيجده في وجهه بسرعة فائقة".

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وتابع جارسيا "عندما وصل لبرشلونة كان عليه التطور وقد فعل، كان دائمًا ما يحضر التدريبات وما بعدها ويريد التعلم، توقعت أن يصل للفريق الأول بعد تطوره الهائل في التمرير".

وأتم "يجب أن يلعب أراوخو مع برشلونة طوال مسيرته، لا توجد الكثير من الحالات مثل حالته، الوصل من بعيد ثم اللعب بالفريق الأول، يجب عليه البقاء هنا".

برشلونة دفع لاقتناء أراوخو 4.5 مليون يورو عام 2018 لبوستون ريفر الأوروجوياني، وقد تدرب اللاعب على مدار أول عامين مع الرديف تحت قيادة جارسيا بجانب مشاركته قليلًا مع الفريق الأول.

وفي الموسم الماضي وفي ظل الأزمة الاقتصادية مع تراجع مستويات المدافعين في قائمة برشلونة، نجح أراوخو في حجز مكانة أساسية له مع كومان.