رونالدينيو يغازل صلاح: هجوم ليفربول الأكثر إمتاعًا

رونالدينيو يؤكد أن خط هجوم ليفربول هو الأكثر إمتاعًا بالنسبة له في كرة القدم العالمية حاليًا.

أشاد البرازيلي رونالدينيو النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني بأداء مهاجمي نادي ليفربول الإنجليزي، وبشكل خاص محمد صلاح وساديو ماني، ولويس دياز، مشددًا على أنه يستمتع بمشاهدة "الريدز".

وشكل صلاح وماني ودياز ثلاثيًا هجوميًا رائعًا خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أبطال، وقادوا الفريق إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ماذا قال رونالدينيو؟

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الفريق المفضل بالنسبة له في الموسم الماضي: "من الصعب اختيار فريق واحد، هناك الكثير".

وأضاف: "أنا حقًا أحب الكثير من اللاعبين من العديد من الأندية".

واختتم رونالدينيو: "من الصعب اختيار لاعب واحد فقط، أعتقد أن كل نادٍ لديه لاعب رائع أحب مشاهدته، لكن أعتقد أن لاعبي هجوم ليفربول هم الذين أحب مشاهدتهم حاليًا".

ما هو مستقبل ثلاثي ليفربول؟

بينما انضم دياز إلى ليفربول في يناير الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي، فإن مستقبل محمد صلاح وساديو ماني في "أنفيلد" أصبح محل شك، خاصة وأن عقد الثنائي ينتهي في 2023.

وارتبط ماني مؤخرًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، ويبدو خروج النجم السنغالي الدولي قريبًا للغاية.

وعلى الجانب الآخر، فإن صلاح أكد على رغبته بالاستمرار مع ليفربول خلال منافسات الموسم المقبل، على أمل التوصل إلى اتفاق مع إدارة "الريدز" على تجديد عقده.

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