رونالدينيو يعلن عودته إلى الملاعب.. الكشف عن موعد أول مباريات الساحر في إيطاليا!

النجم البرازيلي رونالدينيو يعاود ارتداء حذائه الرياضي من جديد عن عمر يناهز 46 عامًا. فقد أعلن نادي رافينا الإيطالي، الذي استحوذت فيه الأسطورة البرازيلية على حصة والذي بات يورّد قمصانه عبر علامته التجارية "R10"، أن الفائز بالكرة الذهبية عام 2005 سيخوض أولى دقائقه مع الفريق في الخامس عشر من نوفمبر، في ديربي أمام فورلي ضمن الدرجة الثالثة الإيطالية.

وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق في أغسطس الماضي يقضي بأن يشارك صانع ألعاب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق في مباراة رسمية واحدة على الأقل بألوان النادي.

وقال رافينا في بيان رسمي: «أخيرًا تم تحديد الموعد الذي طال انتظاره. يوم الأحد الخامس عشر من نوفمبر وفي تمام الساعة 5:30 مساءً، سترتدي الأسطورة البرازيلية قميص رافينا في الديربي أمام فورلي. ستوجّه هذه المباراة أنظار العالم نحو ملعب برونو بينيلي».

وأضاف النادي: «هناك لاعبون نتذكرهم بإنجازاتهم، وآخرون بالسحر الذي صنعوه. ينتمي رونالدينيو إلى تلك الفئة النادرة من الأبطال القادرين على تحويل كرة القدم إلى فرح خالص، بحركة غير متوقعة، ولمسة عبقرية، وابتسامة وحّدت ملاعب بأكملها وأجيالًا من المشجعين. في الخامس عشر من نوفمبر، ستكون المشاعر حاضرة بقوة، مدفوعة بشغف جماهير الجاللوروسي والأجواء المشتعلة لديربي متجذّر بعمق في هوية المدينة».

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قلّة من اللاعبين طبعوا بصمتهم في بداية الألفية مثل رونالدينيو. فقد حصد الكرة الذهبية عام 2005 وفاز بمجموعة من الألقاب مع برشلونة وميلان والبرازيل، من بينها كأس العالم 2002 ودوري أبطال أوروبا.