رونالدينيو يدرس العودة من الاعتزال للهروب من الحبس، ويتمنى اللعب مع مارادونا

البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة السابق يتمنى العمل مع دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لفريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن رغبة النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة المعتزل في العودة من اعتزاله لكرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديا"، والتي ذكرت أن النجم البرازيلي يدرس في الوقت الحالي العودة للملاعب بجدية.

ويسعى رونالدينيو بعودته للملاعب من جديد لتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها مؤخرًا، حيث تعرض للحبس في باراجواي.

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وكان رونالدينيو قد تم توجيه تهمة التزوير والدخول للبلاد بطريقة غير شرعية له هو وشقيقه، حيث دخلا لباراجواي بجوازات سفر مزورة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدينيو يأمل لو عاد من الاعتزال في العمل رفقة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني لفريق جيمناسيا لابلاتا.

وسبق لجيمناسيا لابلاتا أن تفاوض مع رونالدينيو من قبل من أجل الحصول على خدماته، بالتحديد قبل أربع سنوات، عندما تواصل رئيس النادي مع شقيق النجم البرازيلي.

جدير بالذكر أن رونالدينيو وشقيقه يتواجدان في الوقت الحالي تحت الإقامة الجبرية، في انتظار انتهاء التحقيقات في القضية.