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Gianluca Minchiotti
ترجمه

"يحق له اللعب أينما شاء".. الكشف عن موعد أولى مباريات رونالدينيو مع فريقه الجديد!

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هناك ترقّب كبير قبل ظهور رونالدينيو الأول مع رافينا يوم الأحد في الديربي ضد فورلي. وقد وصل النجم البرازيلي اليوم. وقال مدرب رافينا ماندورليني: "سيدخل في الشوط الثاني، وله الحرية في اللعب أينما يريد."

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وصل رونالدينيو إلى مطار فورلي قادمًا من برشلونة نحو الساعة 15:00 اليوم. وكان في استقباله هناك رئيس رافينا إنياتسيو تشيبرياني. وسيخوض رونالدينيو أولى مبارياته يوم الأحد في الساعة 17:30 على ملعب برونو بينيلي في ديربي أمام فورلي. وسيتدرب صباح يوم السبت.

«سينزل في الشوط الثاني. في أي مركز؟ في الهجوم. سيكون حرًا في إيجاد مركزه، كما يليق ببطل من طرازه»، هكذا صرّح مدرب رافينا أندريا ماندورليني لشبكة Sky.

وفي ذلك المساء، تدرب رونالدينيو بمفرده خلف أبواب موصدة. وصباح يوم السبت 14 نوفمبر، سينضم إلى الفريق الأول في حصته التدريبية الأخيرة على ملعب بينيلي استعدادًا لديربي يوم الأحد أمام فورلي، والذي سيكون متاحًا فيه للمدرب أندريا ماندورليني.

برنامج رافينا في الأيام المقبلة:

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الساعة 11:00 بتوقيت إيطاليا من يوم السبت 14 نوفمبر: الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب بينيلي. يمكن لوسائل الإعلام متابعة أول 15 دقيقة فقط من التدريب. وبعد ذلك، تستمر الحصة خلف أبواب موصدة.

المباريات التالية
RAV

RAV

الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة

15 نوفمبر 2026

FOR

FOR

الأحد 15 نوفمبر، الساعة 17:30: رافينا ضد فورلي، دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ينقل تلفزيونيًا عبر Sky وNOW.

بقلمGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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