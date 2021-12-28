رونالدينيو: مبابي بالفعل في أفضل أندية العالم!

يرى البرازيلي رونالدينيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بأن كيليان مبابي نجم الفريق لن يرحل في نهاية الموسم الحالي.

مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأمضى مبابي الأربعة مواسم الماضية من مسيرته في باريس سان جيرمان، ويتبقى ستة أشهر فقط في عقده الحالي، ولم تتقدم المفاوضات بين اللاعب وناديه حتى الآن.

ويرى رونالدينيو أن مبابي لن يرحل عن باريس سان جيرمان قريبًا، لأنه بالفعل يلعب في "أفضل نادٍ في العالم".

ماذا قال رونالدينيو؟

رونالدينيو، الذي لعب في صفوف باريس سان جيرمان بين عامي 2001 و2003 قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويصبح أفضل لاعبي جيله، تحدث مع قناة "يوتيوب" الرسمية للنادي الفرنسي.

وقال رونالدينيو: "جميع اللاعبين في العالم يريدون اللعب في باريس سان جيرمان، النادي يملك أفضل لاعبي العالم، لذلك فهو أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "لذلك أتخيل أنه - مبابي - سيبقى لفترة طويلة هنا".

وأضاف رونالدينيو عن فرص مبابي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الفرنسي: "اليوم باريس سان جيرمان هو المعيار العالمي، سيكون هذا أمرًا رائعًا لمسيرته المهنية، فهو صغير جدًا، وقد حقق بالفعل الكثير من الأمور".

وأكمل: "أعتقد أنه يفتقد الفوز بدوري الأبطال، وسيكون من الرائع الفوز باللقب مع باريس سان جيرمان".

واختتم رونالدينيو: "الجميع يرى أن باريس لديه الفرصة للفوز بدوري الأبطال بسبب مجموعة اللاعبين المتواجدين في الفريق".

ما هو موقف مبابي من الاستمرار مع باريس؟

اعترف مبابي علنًا بأنه أراد الانضمام إلى ريال مدريد بعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو" في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ومع ذلك، فإن مبابي قد استعاد تركيزه منذ ذلك الحين، وركز على مستواه مع باريس سان جيرمان بطريقة رائعة، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في جميع البطولات.

ويحاول باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتمديد عقده، وأعطى اللاعب مؤشرًا خلال مقابلته مع "أمازون برايم" بأنه سيكون سعيدًا بالاستمرار مع النادي الفرنسي.

وقال عن التكهنات المحيطة بمستقبله: "يجب أن أستغل الوقت، الأمر ليس سهلًا، في جميع الأحوال سألعب مع نادٍ كبير".

وأضاف: "في البداية شعرت بخيبة أمل لعدم الرحيل، لكن حسنًا أنا لا ألعب في الدرجة الثالثة، أنا في نادٍ يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، أشعر أنني بحالة جيدة، وقلت دائمًا أردت فقط اكتشاف أشياء جديدة".

وسيكون مبابي حرًا في التفاوض مع أي نادٍ يريده بداية من يوم 1 يناير 2022، وهو ما يعني أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في مستقبل الفرنسي.

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