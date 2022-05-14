رونالدينيو: سأشجع ليفربول بنهائي الأبطال، وهل يريدون الأسوأ في باريس؟

يستعد رونالدينيو نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، للظهور كجزء في حملة إعلانية، استعدادًا لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى هامش هذه الحملة تحدث البرازيلي لإذاعة "راديو مونت كارلو" عن مشاعره قبل المباراة الحاسمة التي ستقام بين ريال مدريد وليفربول في 28 مايو القادم.

وقال رونالدينيو في تصريحاته:"المباراة ستكون بين فريقين جيدين، أتمنى لهما التوفيق، ريال مدريد جيد جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف:"الفريقان يقومان بعمل رائع، ولكن بما أنني أحب برشلونة جدًا فأنا مع ليفربول وسأقوم بتشجيعهم".

وتطرق كذلك خلال حديثه عن الأصوات المستمرة في ناديه السابق باريس سان جيرمان، حول الرغبة في التغيير الموسم القادم.

وعلق رونالدينيو على هذا الأمر قائلًا:"لديهم كل اللاعبين العظماء ويريدون تغيير كل شيء؟ ماذا يريدون؟ أسوأ اللاعبين في العالم؟".

واستكمل حديثه:"علينا الانتظار حتى يتمكن الجميع من التأقلم على الحياة الجديدة في النادي، والباقي سيأتي بشكل طبيعي".

🇧🇷 Ronaldinho mural in Paris 🎨



2006 winner at the Stade de France ✅#UCL pic.twitter.com/um1FjCXgsU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 13, 2022

وأما عن الانتقادات الموجهة لمواطنه نيمار:"إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، تعرض لإصابات عديدة هذا العام، يظهر بشكل مميز عندما يكون جاهزًا بنسبة 100%، الفريق لديه نيمار ودي ماريا وميسي ومجموعة من أفضل اللاعبين، إذا لم تكن سعيدًا بهذه المجموعة فمن تريد بدلًا منهم؟".

يذكر أن باريس نجح في الفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وودع دوري الأبطال من دور الـ16 ضد ريال مدريد، وودع كأس فرنسا من نفس الدور أمام نيس بركلات الترجيح.

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