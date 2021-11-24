رونالدينيو "رد" سجون .. الأسطورة البرازيلية مهدد بالحبس مجددًا لأسباب مالية!

يواجه الأسطورة البرازيلية رونالدينيو خطر السجن من جديد، وهذه المرة بسبب خلاف على مدفوعات النفقة الخاصة بصديقته السابقة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقارير برازيلية تؤكد أن رونالدينيو قد تلقى أوامر بتسوية ديونه مع صديقته السابقة، بريسيلا كويلو، بحلول الأول من ديسمبر لتجنب مصادرة أصوله وإمكانية الزج به في السجن.

ما هو موقف رونالدينيو؟

محامي صديقة رونالدينيو السابقة قال في تصريحات صحفية: "الآن عليه أن يدفع الثمن".

ويقال إن المسؤولين سلموا رونالدينيو استدعاء للمحكمة، حتى يتم إخطاره رسميًا بموعد سداد النفقة في 11 نوفمبر، بعد عدة محاولات فاشلة لتعقبه.

ومن المعتقد أن رونالدينيو، 41 عامًا، يتواجد في دبي حاليًا، بعد أن كان متواجدًا في قطر خلال الأيام الماضية.

واضطر رونالدينيو في مايو 2018، إلى إنكار مزاعم أنه كان على وشك الزواج من بريسيلا وامرأة أخرى تدعى بياتريس سوزا في نفس الوقت.

وأشارت التقارير إلى أن بريسيلا، التي بدأت مواعدة رونالدينيو عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مينيرو، كانت تطلب المال بشكل مستمر من نجم برشلونة السابق.

ومن المفهوم أنها حصلت على قرابة 16.5 ألف يورو نظير تكاليف صيانة منزلها بعد شهر من التحكيم بصفتها الزوجة السابقة قانونًا للنجم البرازيلي، وهو قرار مؤقت يمكن أن يتم استئنافه أثناء سداد الدفعات الأولى.

رونالدينيو مهدد بالسجن للمرة الثانية

رونالدينيو عاد في نهاية أغسطس من العام الماضي إلى البرازيل، بعد إقامة قسرية لما يقرب من ستة أشهر في باراجواي، بعد فضيحة استخدامه جواز سفر مزور لدخول البلاد.

وتم القبض على رونالدينيو في 6 مارس 2020، بعد دخول باراجواي لحفل إطلاق كازينو على الإنترنت بجواز سفر مزور.

وقضى رونالدينيو عيد ميلاده الأربعين في السجن، قبل أن يتم السماح له وشقيقه بالانتقال إلى فندق في عاصمة باراجواي كجزء من صفقة الإقامة الجبرية.

ما هي قيمة ثروة رونالدينيو؟

وتقدر قيمة الثروة الصافية للنجم البرازيلي السابق بأكثر من 90 مليون يورو، بفضل أرباحه خلال مسيرته، وعدد من الصفقات مع العلامات التجارية.

وتم تصويره خلال الأسبوع الماضي يستمتع بلم شمل عاطفي مع الكاميروني صامويل إيتو زميله السابق في برشلونة الإسباني، في قطر خلال حدث ترويجي لبطولة كأس العالم 2022.

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