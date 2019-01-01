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بطولة كوبا أمريكا

رونالدينيو: أريد رؤية ميسي في البرازيل

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هل يعود ميسي للصفوف التانجو؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى النجم البرازيلي السابق رونالدينيو مشاركة ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أميركا المقبلة التي ستحتضنها بلاده الصيف المقبل.

ويستمر غياب ميسي عن صفوف التانجو منذ شارك معه للمرة الأخيرة في مباراة فرنسا بمونديال روسيا 2018.

وتحدث رونالدينيو بعد قرعة البطولة التي شارك في مراسمها قائلاً: "أنا والبرازيليون نريد رؤية ميسي في بلادنا، سيكون أمراً يدعو للسعادة".

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وأتبع: "ليو واحد من الأكبر في العالم أجمع، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق".

وتزامل الثنائي أثناء بدايات ميسي مع برشلونة في 2005 وحتى رحيل رونالدينيو إلى ميلان عام 2008، ويرتبطان بعلاقة صداقة.

ووضعت القرعة المنتخب البرازيلي بالمجموعة الأولى مع فينزويلا، بيرو، وبوليفيا، بينما تلعب الأرجنتين في الثانية أمام كولومبيا، باراجواي، وقطر.

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