تفاصيل المبلغ الخرافي لعقد رعاية كريستيانو رونالدو

رونالدو يحطم الأرقام القياسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير عن قيمة العقد المبرم بين أحد الشركات الرياضية الشهيرة ونجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتتولى شركة "نايك" الأمريكية للملابس الرياضية رعاية النجم البرتغالي منذ انطلاق مسيرته الكروية.

وأوضحت "دير شبيجل" أن رونالدو يملك عقداً قيمته 162 مليون يورو مع نايك لمدة 12 عاماً.

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وينص الاتفاق بين رونالدو نايك بحسب الصحيفة عن أن يحصل سنوياً على 16.2 مليون يورو، وأربعة ملايين إضافية في حال تحقيق ألقاب فردية.

ويحصل رونالدو على الأربعة ملايين في حال فوزه بالكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي.

وأشارت الصحيفة أن العقد تم توقيعه في سبتمبر 2016 وسيستمر حتى 2026، مؤكدة أن العقد هو الأكبر لأي لاعب في العالم.

ويتواجد رونالدو حالياً مع منتخب بلاده الذي يستعد للعب أمام صربيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.