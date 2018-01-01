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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رونالدو: مباراتان لا يسمح جمهور يوفنتوس بخسارتهما

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رونالدو عرف سريعاً أجواء المنافسة في إيطاليا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، أنه تفهم أن الخسارة بالنسبة لجمهور يوفنتوس غير مقبولة في لقاءين بالتحديد دون عن أي لقاء آخر في الموسم.

وخسر يوفنتوس الأربعاء الماضي أمام يونج بويز بدوري الأبطال بهدفين لهدف ولكن تصدر مجموعته الثامنة بعد تعثر مانشستر يونايتد هو الآخر.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها "توتوسبورت": "أوقفني شخص في محل وقال لي من فضلك انتصروا وإلا جدتي قد يحدث لها شيء".

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وأضاف: "يومها فهمت أن مشجعي يوفنتوس يرفضون الخسارة في مباراتي إنتر وتورينو، الخسارة دائماً سيئة ولا أحبها، ولكن الديربي أمر جميل ويجب الفوز به".

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وأكمل البرتغالي: "أشعر بالهدوء لأنني أعرف قدرات تلك المجموعة، نملك مباريات مهمة بعد والأفضل في دوري الأبطال لم يأتي بعد".

وواصل: "الهزيمة أمام يونج بويز ليست مشكلة، يوفنتوس في حالة طيبة ونملك نهائي بالفعل في يناير علينا التركيز فيه".

وحول رونالدو حديثه حول السبب لعدم إراحته في أي لقاء حتى الآن: "أملك برنامجاً مختلفاً، لا أذهب للمنتخب وأتحدث مع المدرب دائماً، أشعر أنني في حالة طيبة".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على تورينو مساء السبت ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي بعدما كان انتصر على إنتر بهدف نظيف الجولة الفائتة.

 

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