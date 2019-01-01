كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية؟ لا أفكر في الجوائز الفردية

تعرف على رأي كريستيانو رونالدو في إمكانية فوزه بالكرة الذهبية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نفى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، اهتمامه بتحقيق الكرة الذهبية خلال الموسم الجاري بعد تألقه أمام ليتوانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

رونالدو سجل 4 أهداف في ليلة فوز البرتغال بخماسية على ليتوانيا.

وقال صاحب الـ 34 عامًا في تصريحات صحفية: "قلت كثيرًا إنني لا أهتم ولا أفكر بالجوائز الفردية والأهم دائمًا ما نحققه كمجموعة".

وتابع: "هدفي دائمًا أن أكون عونًا لباقي الفريق ولذلك سعيد بتسجيل هدف ضد صربيا و4 أمام ليتوانيا وأتمنى الاستمرار على هذا النحو".

مهاجم يوفنتوس أكد أنّه في أفضل أحواله البدنية والذهنية ومستمتع بكل لحظة يعيشها في الوقت الراهن ولا يفكر في الاعتزال الدولي.

وكان رونالدو قد حطم العديد من الأرقام القياسية بالتسجيل في مرمى ليتوانيا والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة الثانية.

جدير بالذكر أنّ صاروخ ماديرا يتواجد في القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم بجانب ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.