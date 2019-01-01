ساري: سأحاول تطبيق فلسفتي مع احترام شخصية يوفنتوس

وصف الدوري الإنجليزي بالأقوى في العالم

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس، أنه سيسعى للخلط من الأسلوب الدفاعي والهجومي للنادي الإيطالي.

يوفنتوس تولى مهمة تدريب يوفنتوس هذا الصيف بعد رحيله عن تشيلسي، ليخلف مواطنه ماسيميليانو أليجري في البيانكونيري.

وقال ساري في تصريحات للموقع الرسمي ليوفنتوس:"إحساسي واضح بإدراك حجم وأهمية النادي الذي أتواجد به الآن، تاريخ يوفنتوس أقدم بكثير من تشيلسي".

وأضاف:"الذهاب للعمل خارج إيطاليا فرصة فكرت فيها منذ فترة طويلة وأعتبرها استثنائية جداً، الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم من النواحي الفنية والتقنية وكذلك الأجواء".

وتابع:"يوفنتوس كان النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد معي، والقرار لم يكن صعباً بعد اجتماعي مع المسؤولين بالنادي".

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وعن أسلوبه:"سأحاول الحفاظ على فلسفتي والتطور في كرة القدم، وفي نفس الوقت سأحترم عقلية اللاعبين وشخصية النادي".

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وخلال حديثه توقع ساري وجود منافسة قوية بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بعودة أنطونيو كونتي مرة أخرى وتدريبه لإنتر، وكذلك بتواجد كارلو أنشيلوتي.