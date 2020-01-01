رونالدو يوجه رسالة حالمة إلى نيمار عقب تجاوزه في سباق هدافي البرازيل

ما هي رسالة الظاهرة رونالدو إلى نيمار؟

وجه الظاهرة رونالدو، أسطورة البرازيل، رسالة إلى مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بعد تجاوز الأخير له في سباق هدافي منتخب السيليساو عبر التاريخ.

نيمار سجل هاتريك أمام بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ليصل إلى الهدف 64 دوليًا ويتفوق على رونالدو الذي يمتلك 62 هدفًا فقط.

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وأصبح نيمار ثاني الهدافين في تاريخ البرازيل ولا يتفوق عليه سوى بيليه صاحب الـ77 هدفًا.

وقال رونالدو لنيمار عبر حسابه بموقع "انستجرام": "كل الاحترام لما قدمته، أنت تلعب كثيرًا، وتصنع العديد من الفرص، وتراوغ بمهارة. السماء هي حدودك. طر يا ولدي".

وتابع: "يا لها من قصة رائعة تكتبها، فأنت لاعب متكامل ومتطور وقادر على التعامل مع الضغط بصورة رائعة داخل وخارج الملعب وهو أمر أكثر تحديًا من ممارسة اللعبة".

وواصل: "الآن أخبرني، من أين أتيت وإلى أين ستصل؟ من قال لك إن هذا مستحيلًا؟ استمر في إيمانك بحدثك لأن الموهبة موهبتك ولا أحد يستطيع أخذها منك".

واختتم: "هناك العديد من الأرقام القياسية التي تستطيع تحطيمها وترك بصمتك عليها. فخور برؤية لاعب برازيلي على القمة".

وكان نيمار قد انفرد بلقب أكثر هداف برازيلي في تاريخ دوري أبطال أوروبا كما حقق البطولة في 2015 مع برشلونة ووصل لنهائي النسخة الماضية رفقة باريس سان جيرمان.