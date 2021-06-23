رونالدو يواجه "دابة سوداء" جديدة في اليورو

كريستيانو رونالدو أمام مهمة لكسر نحس جديد خلال بطولة أمم أوروبا.

سيكون كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أمام تحدٍ جديد مساء الأربعاء، حين يواجه منتخب فرنسا في قمة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبتسجيله 106 هدفًا في 176 مباراة دولية منذ أول ظهور له مع منتخب البرتغال، أثبت كريستيانو رونالدو نفسه كقوة هجومية لـ"الرحالة"، وذلك في سعيه لمعادلة رقم الإيراني علي دائي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 109 هدفًا، ومنذ بدأ رحلة بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" سجل رونالدو ثلاثة أهداف.

ويتقاسم رونالدو صدارة هدافي أمم أوروبا مع باتريك شيك مهاجم التشيك، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط هولندا.

ويمتلك رونالدو فرصة الانفراد بصدارة الهدافين مساء الأربعاء في مواجهة فرنسا، حيث تحتدم الأمور في المجموعة السادسة، ويحتاج البرتغال إلى قدرات قائده الاستثنائية لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من أمم أوروبا.

لكن لا نستطيع القول أن هناك "قصة حب" بين رونالدو وشباك مرمى منتخب فرنسا، بل بالأحرى نحن نتحدث عن "دابة سوداء".

وخلال ست مباريات سابقة ضد منتخب فرنسا، لم يتمكن رونالدو من إيجاد طريقة أبدًأ إلى شباك "الديوك"، رغم تسجيله هدفًا واحدًا على الأقل ضد 43 منتخبًا مختلفًا، كان آخرها ألمانيا الذي كان أيضًا يمثل "دابة سوداء" لقائد البرتغال، خلال مباراة الجولة الثانية التي انتهت بفوز "الماكينات" بنتيجة 4-2.

وقبل مباراة السبت، لم يكن رونالدو قد وجد طريقة إلى مرمى منتخب ألمانيا، لكنه افتتح رصيده أخيرًا في شباك "الماكينات" بعد ربع ساعة من بداية المباراة، لكن هدفه لم يمنع البرتغال من الخسارة.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ومباشرة بعد مباراة دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر الماضي، فإن فرنسا "أكثر منافس واجهه رونالدو دون أن ينجح في إيجاد ثغرة إلى شباكه في جميع المسابقات".

ومن الواضح أن رونالدو يريد تصحيح هذا الأمر، ومساء الأربعاء في بودابست أمام قائد منتخب البرتغال فرصة جديدة لإبعاد "دابة سوداء" أخرى من طريقه، وحسم بطاقة تأهل "الرحالة" إلى دور الستة عشر من أمم أوروبا.

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