رونالدو يهدد سيفوري في مئويته ويتفوق على ميسي بعد انتصار يوفنتوس على جنوى

رونالدو يسجل ركلتي جزاء من جديد ويواصل تحطيم الأرقام القياسية

قدم كريستيانو رونالدو مباراة جيدة وحقق أكثر من رقم قياسي في المشاركة رقم 100 له بقميص يوفنتوس منذ انضمامه إلى السيدة العجوز في صيف العام 2018.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مستوى الدوري الإيطالي بالفوز على جنوى خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعود للمسار الصحيح.

يوفنتوس فاز على برشلونة منتصف الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة سجل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء.

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وفي مباراة اليوم أمام جنوى قام صاروخ ماديرا بالأمر ذاته، حيث جاء الهدفان الثاني والثالث لصالح السيدة العجوز عبر كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء أيضًا.

وبهذين الهدفين، وصل رونالدو إلى الهدف رقم 77 بقميص السيدة العجوز في 100 مباراة، ليصبح ثالث أكثر لاعب يسجل أهداف في تاريخ يوفنتوس في أول 100 مباراة بعد عمر سيفوري وفيليس بوريل.

سجل كريستيانو رونالدو في جميع مباريات الدوري الإيطالي الأربع ضد جنوى. في مسيرته مع الأندية ، لعب أكثر من مرة ضد فريق واحد وسجل هدفًا أو أكثر في كل مباراة وأبرزهم فريقه الحالي يوفنتوس.

وبهدفي اليوم، سجل كريستيانو رونالدو 31 هدفًا في الدوري الإيطالي في عام 2020 بين الموسم الماضي والحالي، وتجاوز ثلاثة لاعبين فقط هذا الإنجاز مع يوفنتوس، وآخرهم عمر سيفوري، في عام 1961

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بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 23 متساويًا مع نادي الجنوب الإيطالي نابولي ومضيقًا الخناق على إنتر الوصيف وميلان المتصدر في الوقت الحالي.