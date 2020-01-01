رونالدو يهادي لاعبي بلد الوليد بالآيفون وتذاكر طيران!

الأسطورة يضرب المثل في تعامله مع اللاعبين

تلقى لاعبو بلد الوليد مكافآت مميزة، بعد الفوز على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة الجولة الـ25 للدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "آس" عن أحد المنابر الإعلامية المقربة من النادي، أن الرئيس رونالدو نازاريو دي ليما –أسطورة البرازيل-، قرر مكافأة اللاعبين بهدايا تحفيزية بعد ابتعاد الفريق بشكل نسبي عن شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.

وقال المصدر، إن نجم ريال مدريد وبرشلونة الأسبق، أهدى كل لاعب جهاز "آيفون" بالإضافة إلى تذاكر طيران لكل لاعب، بعد تجاوز الفريق الكاتالوني الأسبوع الماضي.

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ولا تعتبر المرة الأولى التي يحاكي فيها رونالدو رؤساء المؤسسات الكبرى، بإعطاء هدايا مميزة للموظفين، إذ سبق له أن كافأ اللاعبين برحلة مجانية إلى فورمينتيرا الصيف الماضي، بعد تفادي الهبوط.

وأصبح بطل العالم 2002 العضو المنتدب للنادي القشتالي بداية من خريف 2018، بعد الإعلان عن استحواذه على 51% من أسهم النادي.

والطريف، أنه بعد الفوز الذي تحقق على حساب إسبانيول، سقط بلد الوليد أمام ريال سوسييداد في مباراة الجولة التالية، بهدف نظيف سجله لاعب مانشستر يونايتد السابق عدنان يانوزاي.

ويحتل بلد الوليد المرتبة الخامسة عشر في جدول ترتيب أندية الليجا برصيد 29 نقطة، على بعد سبع نقاط من مايوركا صاحب المركز الثامن عشر.