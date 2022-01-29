رونالدو ينصح الشباب: لا يشغلني الدين والثقافة، الصحة تأتي أولًا

نصح أسطورة كرة القدم ونجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، الشباب بالاهتمام بصحتهم قبل كل شيء في سبيل النجاح وتحقيق أهدافهم بالحياة.

وأتى حديث رونالدو خلال تواجده بمعرض دبي العالمي، حيث وّجه كلمة إلى الشباب من وحي تجربته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة.

رونالدو صاحب 37 عامًا لا يزال من أهم نجوم كرة القدم مع تقدمه في العمر، وتجربته القتالية باستمرار قد تكون ملهمة للكثيرين في الحياة.

الدون قال "الصحة هي أهم شيء لدينا وعلينا الاهتمام بها، أبلغ من العمر 37 عامًا وما زلت ألعب كرة القدم".

كما أضاف البرتغالي "إنها ليست مسألة ثقافات أو أديان، فنحن جميعًا متشابهون".

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وواصل "نيتي هي محاولة تعليم الشباب كيفية العناية بأجسادهم وترطيب أنفسهم والنوم جيدًا والتدريب".

وأتم رونالدو حديثه قائلًا "علينا أن نعتني جيدًا بأجسادنا وعقولنا وروحياتنا".

وتواجد رونالدو في دولة الإمارات بالفترة الماضية لقضاء بعض الإجازة تحت أشعة الشمس مستغلًا توقف كرة قدم الأندية للتوقف الدولي.

الآن يعود رونالدو إلى إنجلترا ويلتحق بمانشستر يونايتد استعدادًا لاستكمال الموسم بمباراة أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.