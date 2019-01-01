رونالدو يكشف سر تألقه والحفاظ على مستواه

قبل مواجهة هولندا بنهائي دوري الأمم الأوروبية غداً

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن العمل الجاد هو سر محافظته على مستواه، رغم تقدمه في السن وبلوغه 34 سنة.

رونالدو قاد البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تسجيله هاتريك في شباك سويسرا الأربعاء الماضي.

نجم يوفنتوس قال في تصريحات صحفية:"ارتداء قميص بلادي شرف عظيم جداً بالنسبة لي، والتواجد في هذه المسابقة وتسجيل الأهداف شيء خاص كذلك".

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وأضاف:"سر نجاحي؟ التحضير والعمل الجاد، رغم تقدمي في السن، القوة الذهنية هي سلاحي لخلق المزيد من الدوافع والظهور بشكل جيد".

وعن نهائي دوري الأمم:"هولندا فريق ممتاز ويلعبون كرة قدم مذهلة، شاهدتهم أكثر من مرة، يمتلكون عدد كبير من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة، لذلك ستكون مباراة صعبة".

وتابع:"اللعب للمنتخب يختلف تماماً عن الأندية، لأنها مناسبة تخص بلادي وعائلتي وأصدقائي الذين نشأت معهم في البرتغال".

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واستكمل:"ستكون فرصة في نهائي جديد بعدما لعبت في يورو 2004 و2016، خوضنا المباراة على ملعبنا سيمنحنا قوة وطاقة أكبر لتحقيق الفوز واقتناص اللقب".

يذكر أن رونالدو يمتلك بطولة واحدة في مسيرته مع المنتخب البرتغالي، حيث حقق لقب مسابقة يورو 2016 الماضية والتي أقيمت بفرنسا.