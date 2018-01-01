رونالدو يكشف تفكيره في شراء نادي إنجليزي قبل بلد الوليد

​أكد النجم البرازيلي المعتزل رونالدو أنه كان يفكر في شراء نادي إنجليزي قبل قيامه بشراء 51% من أسهم بلد الوليد الإسباني في سبتمبر الماضي.

وقال رونالدو:"كنت أبحث عن نادي لأشتريه في أغلبية العامين الماضيين، لقد درست السوق الإسباني والإنجليزي وكان بلد الوليد هدية مثالية". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف:"إنه نادي يملك 90 عاماً من التاريخ، في مدينة بها 300 ألف شخص، في منطقة تعيش الكرة وتتنفسها".

وتابع:"أريد من الناس أن يتمسكوا بالآمال والأحلام لذلك عينت متخصصين لجعل هذا النادي أفضل. لا أملك راتباً في النادي ولكن عملي يستحق الأمر لأني أحب الانخراط ونحن جميعاً نعمل على البقاء في الليجا هذا الموسم".

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وأوضح:"لقد اشتريت النادي بدون مجموعة استقمارية ولكن المشروع لا ينتمي لي وحدي، بل لمدينة بلد الوليد كاملة".

وكان رونالدو قد لعب للغريمين برشلونة وريال مدريد إضافةً إلى غريمي إيطاليا ميلان وإنتر، إلا أنه لم يلعب لأحد الأندية الإنجليزية أبداً في مسيرته التي أنهاها عام 2011 كلاعب في صفوف ساو باولو البرازيلي.