رونالدو يقرر: إما مدرب جيد أو الرحيل عن مانشستر يونايتد!

رهن كريستيانو رونالدو مستقبله مع مانشستر يونايتد باسم المدرب الجديد المقرر إعلانه بنهاية هذا الموسم، مع رفضه تمامًا لفكرة استمرار رالف رانجنيك بصورة دائمة في أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد أقال أولي جونار سولشاير لسوء النتائج، ثم أدار مايكل كاريك مباراتين بصورة مؤقتة، وتم التعاقد مع رانجنيك لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

لا يعيش رونالدو أفضل أيامه منذ العودة إلى أولد ترافورد، وهو ما دفعه للتفكير بالمغادرة بينما لا يزال عقده ساريًا حتى صيف 2023.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

وحسبما ذكرت صحيفة "دايلي ستار" فإن رونالدو يُفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد لعدم سعادته بالأداء والأجواء بالشياطين الحمر.

وفي حالة أن تم التعاقد مع مدرب ليس على رغبة رونالدو، فإنه سيبذل كل جهده لمغادرة مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

هذا إلى جانب أن صاحب الـ36 عامًا أبلغ إدارة ناديه صراحةً رفضه لاستمرار رالف رانجنيك بعدما فشل الألماني في إقناعه بقدراته حتى الآن.

من هم المرشحون لتدريب مانشستر يونايتد؟

ويتصدر مدرب أياكس إيريك تين هاج قائمة المرشحين لمنصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، ويأتي بعده ماوريسو بوتشيتينو.

موقف رونالدو وتأهبه لمن سيكون البديل يُزيد من حجم الضغوطات على نائب الرئيس التنفيذي الجديد، ريتشارد أرنولد، وإلا فسيكون الدون الخسارة الأفدح الأولى في عصره.

إن نجح أرنولد في التعاقد مع مدرب يُحدث الفارق بمسيرة رونالدو، حينها سيبقى البرتغالي حتمًا، والعكس صحيح.

ما هو موقف مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

خسر يونايتد للمرة الأولى مع رانجنيك بالأسبوع الماضي على يد وولفرهامبتون بهدف نظيف في أولد ترافورد، وهذا ما أثار جدلًا كبيرًا في الصحف.

الحديث الآن عن أن رونالدو لم يتأقلم جيدًا في غرفة خلع الملابس ويجابه أزمات مع القائد هاري ماجواير، كما أنه يُعيق تطور بعض اللاعبين مثل ماسون جرينوود.

من جهته، سجل الدون 14 هدفًا هذا الموسم بمختلف البطولات، ومع ذلك فإن يونايتد بعيد عن المربع الذهبي للبريميرليج، وفي انتظار مواجهة أوروبية صعبة ضد أتلتيكو مدريد.

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