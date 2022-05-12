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رونالدو يغدق قطر بالمديح بسبب كأس العالم

جول العربي
7:31 م غرينتش+2 5‏/12‏/2022
Cristiano Ronaldo Portugal 2022
تجربة كأس العالم بقطر تسعد نجم البرتغال

عبر نجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن سعادته بالتواجد في قطر لخوض تجربة كأس العالم مؤكدًا أن الأجواء ممتعة وكل شيء بالبطولة مميز حتى الآن .

رونالدو سجل هدفًا في كأس العالم ضد غانا ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحرز في خمس نسخ متتالية بالمونديال.

وصرّح رونالدو لقنوات بي إن سبورتس:" كأس العالم بقطر تجربة رائعة، وكل شيء مثالي للجميع هنا".

وأردف:" سهولة التنقل بين الملاعب وبعضها أمر رائع، ويمكنك مشاهدة أكثر من مباراة باليوم الواحد، البعض كان يخشى حرارة الجو لكنه مناسب للجميع".

وأنهى رونالدو حديثه قائلًا:" الكل يشعر بالراحة بالتواجد هنا، والجميع سيرحل سعيدًا على عكس توقعات الكثير".

جدير بالذكر أنّ البرتغال تستعد لمواجهة سويسرا غدًا، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم.

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