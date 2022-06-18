رونالدو يغادر مانشستر يونايتد .. مورينيو يطلب ضم هداف كرة القدم!

هل يجتمع مورينيو ورونالدو مرة اخرى؟

يقترب كريستيانو رونالدو من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الجاري في ظل خلافه الفني مع المدرب الجديد إيريك تين هاج.

رونالدو عاد إلى مسرح الأحلام في الصيف الماضي بعد رحيله عن صفوف يوفنتوس عقب خسارة الدوري الإيطالي للمرة الأولى للبيانكونيري بعد 9 سنوات من السيطرة على البطولة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ رونالدو لن يقبل الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فشل الشياطين الحمر في التواجد بين الأربعة الكبار في البريميرليج.

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

ذكرت صحيفة "لو ريببليكا" الإيطالية أنّ تين هاج يرغب في تعديل الكثير من الأمور الفنية في مانشستر يونايتد وهو ما تسبب في خلاف مع كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أنّ صاروخ ماديرا منفتح على فكرة الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خاصة بعد عجز الفريق عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويسعى جوزيه مورينيو، مدرب روما، لإقناع اللاعب بالعودة إلى الدوري الإيطالي والعمل معه مجددًا بعد فترة ناجحة في ريال مدريد بين 2010 و2013.

لكن رغبة رونالدو في اللعب بدوري أبطال أوروبا قد يجعله يفضل فريق الطفولة، سبورتنج لشبونة، ليكون المحطة الأخيرة له في أوروبا، خاصة وأنّه من المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم في قطر هي نهاية رحلته الدولية مع منتخب البرتغال.

Cristiano Ronaldo is reportedly looking to leave Manchester United, with two clubs said to be interested. 👀



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هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ ريال مدريد لم يخطط لإعادة كريستيانو رونالدو في ظل التركيز على ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أنّه حتى بعد فشل إتمام صفقة مبابي، فإنّ عودة رونالدو قد تضر سلبيًا بكريم بنزيما الذي يعيش أجمل فتراته في قلعة "سانتياجو برنابيو".

ولن يغامر فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع رونالدو في ظل تخطيط الفريق للمزيد من الصفقات الشابة لبناء مستقبل النادي الملكي.

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