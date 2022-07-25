رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد لكن من أجل التفاوض!

هل أنهى البرتغالي التمرد؟!

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلى العودة إلى ناديه مانشستر يونايتد بعد غياب طال لأسابيع عن الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "ديفيد أورنستين" العامل في موقع "ذا أتلتيك"، حيث أكد أن رونالدو يعود من أجل إجراء محادثات حول مستقبله.

ولم يوضح إذا ما كان البرتغالي سيكون جزءًا من تدريبات الفريق يوم الثلاثاء أم لا، لكنه أكد أن موقف الفريق لا يزال كما هو.

ويرى مانشستر يونايتد أن رونالدو هو أحد أهم عناصر الفريق، ويتواجد ضمن خطط المدرب إريك تين هاج من أجل الموسم الجديد.

العديد من الأخبار تتحدث عن مستقبل كريستيانو رونالدو بعد أن غاب حتى الآن عن الظهور مع مانشستر يونايتد في الجولة التحضيرية.

الرد الرسمي من مانشستر يونايتد هو أن اللاعب يعاني من مشاكل عائلية ولهذا السبب يغيب حتى الآن عن العودة للفريق.

موقف رونالدو لا يزال غير واضح حتى الآن بالرغم من قرب بداية الموسم بشكل رسمي، حيث يلعب في السابع من أغسطس ضد برايتون.