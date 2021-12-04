رونالدو يصيب نفسه بسبب احتفاله ضد آرسنال!

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق قد تسبب في إصابة نفسه.

جاء هذا بحسب ما قال مصدر داخل نادي مانشستر يونايتد لصالح صحيفة "صن"، حيث ذكر أن القفز عاليًا في مواجهة آرسنال قد يكون السبب في متاعب رونالدو الأخيرة.

وكان كريستيانو قد نجح في قلب النتيجة ضد آرسنال الأسبوع الماضي وسجل هدفًا في نهاية اللقاء فاز له مانشستر يونايتد.

ونفذ رونالدو احتفاله الشهير بعد هدفه الأخير، وغادر الملعب بشكل طبيعي دون الشكوى من أي شيء بحسب ما أظهرته شاشات التلفاز.

الصحيفة أوضحت أن رونالدو يعاني من مشكلة على مستوى الركبة، قد تجعل مشاركته ضد كريستال بالاس مساء الأحد في محل شك.

وتعد مباراة الأحد هي الأولى للمدير الفني الألماني الجديد لمانشستر يونايتد رالف رانجنيك، حيث تأخر تصريح العمل الخاص به وهو ما أبعده عن قيادة لقاء آرسنال.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، ويحل رونالدو سابعًا في جدول الهدافين برصيد ستة أهداف.

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