رونالدو يدخل تاريخ يوفنتوس بالهدف رقم 5000

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في ديربي تورينو، أمام غريمه التقليدي تورينو في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وحصل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على ركلة جزاء دونها البرتغالي، ليقود فريقه للتقدم بهدف في الدقيقة 70.

وأصبح هدف البرتغالي البالغ 33 عامًا، صاحب الهدف رقم 5000 في تاريخ يوفنتوس بمسابقة الدوري الإيطالي.

5000 - Cristiano Ronaldo has scored Juventus’ 5000th Serie A goal, the bianconeri are the first team to reach this milestone. Check ✅.#TorinoJuve pic.twitter.com/ZyzMFQVZTw — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2018