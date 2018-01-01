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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رونالدو يدخل تاريخ يوفنتوس بالهدف رقم 5000

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البرتغالي يكتب التاريخ مع يوفنتوس

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في ديربي تورينو، أمام غريمه التقليدي تورينو في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وحصل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على ركلة جزاء دونها البرتغالي، ليقود فريقه للتقدم بهدف في الدقيقة 70.

وأصبح هدف البرتغالي البالغ 33 عامًا، صاحب الهدف رقم 5000 في تاريخ يوفنتوس بمسابقة الدوري الإيطالي.

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واعتلى رونالدو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا في المسابقة بالتساوي مع البولندي كريتشوف بوينتيك، مهاجم جنوى.

ويتواجد رونالدو في قائمة ضمت كلاً من كارلو بارولا صاحب الهدف رقم 1000، ثم جياني روسي عام 1962 صاحب الرقم 2000، وفي 1984 سجل ماسيمو بارايتشي الهدف رقم 3000.

وعزز ماركو دي فايو عام 2003 أرقام السيدة العجوز بالهدف رقم 4000، وأخيرا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان المدير الفني ماسيمليانو أليجري قد أكد أمس، انه بصدد إراحة البرتغالي في أحد المباريات المقبلة قبل نهاية مباريات الدور الأول.

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