رونالدو يخبر زملائه في مانشستر يونايتد بموقفه من تين هاج ويوضح مستقبله!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد من المدير الفني الجديد للنادي إريك تين هاج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو"، والتي أكدت أن رونالدو لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو تحدث مع زملائه في الفريق وأخبرهم أنه لن يفكر في الرحيل وسيستمر مع مانشستر يونايتد إلا في حالة واحدة فقط.

وأكد النجم البرتغالي أن تلك الحالة مرتبطة بمدى رغبة إريك تين هاج في وجوده في صفوف الشياطين الحمر تحت قيادته كمدير فني جديد للنادي.

رحيل رونالدو هذا الصيف سيكون أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي سيفقد العديد من نجومه بالفعل، على رأسهم بول بوجبا، ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وغيرهم.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب عدم قدرة الفريق على الصعود لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالرغم من وضع الفريق هذا الموسم.