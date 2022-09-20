رونالدو يتفوق على ميسي .. كريستيانو "أقوى" شخصية رياضية على إنستجرام!

نمو هائل لفينيسيوس جونيور، وجافي في الطريق

كشفت تقارير صحفية عن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة اللاعبين المؤثرين من خلال استخدام تطبيق إنستجرام قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويعتبر نجم مانشستر يونايتد من أكبر الأسماء التي تحتوي على متابعين من ضمن لاعبي كرة القدم حاليًا، حيث يصل عدد متابعيه إلى 481 مليون.

وبحسب ما أورده محللي "Nielsen Sports" فإن هناك نمو واضح في الأرقام التي تحسنت عند بعض اللاعبين في الفترة الماضية، لكن صاروخ ماديرا يظل على القمة.

وتستند التصنيفات إلى أداة قياس المؤثرين الخاصة بـ "Nielsen"، والتي تقيم إجمالي المتابعين ونمو المتابعين ومعدل المشاركة ومتوسط قيمة العلامة التجارية لكل منشور على إنستجرام لإعطاء إجمالي قيمة الوسائط لكل منشور.

حيث حقق المهاجم البرتغالي رونالدو زيادة بنسبة 47% من المتابعين في العام الماضي، وينتج أكثر من 3.5 مليون دولار من قيمة الوسائط لكل منشور، فيما أوضح المحللين أن زميله في يونايتد، جادون سانشو، هو أكثر اللاعبين الإنجليز تأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجد ميسي خلف رونالدو بحصوله على 360 مليون متابع، بنسبة نمو 38% في العام الماضي، حيث ينتج 2.6 مليون دولار من قيمة الوسائط لكل منشور.

Getty

ويحتل ثلاثي باريس سان جيرمان المكون من ميسي ونيمار ومبابي المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي خلف رونالدو، بمتوسط أكثر من مليون دولار لكل منشور للفرنسي والبرازيلي.

ومن بين المراكز الـ 10 الأولى، حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور أكبر نمو في متابعة أي لاعب بنسبة 90%، بعد أن سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد ضد ليفربول.

و يبدو أن نجم وسائل التواصل الاجتماعي القادم هو جافي، الذي ارتفع عدد متابعيه بنسبة 5000% حيث وصل إلى 6.2 مليون متابع.