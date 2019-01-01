رونالدو يتصل بنجم بايرن ميونخ لإقناعه بالانضمام ليوفنتوس

كريستيانو رونالدو قائد هجوم يوفنتوس يتصل هاتفيًا باللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل الانضمام لصفوف البيانكونيري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي يريد زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز معه في البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب البرازيلي يحاول اقناع خاميس بالانضمام له في صفوف يوفنتوس بالموسم المقبل.

📆نهائي 2017

واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن رونالدو قام بمكالمة فيديو من أجل اقناع اللاعب السابق لريال مدريد والمعار حاليًا لنادي بايرن ميونخ.

ويستطيع بايرن ميونخ أن يشتري خاميس بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة مقابل 42 مليون يورو بحسب ما ينص عقد إعارته، لكن يبدو أن الفريق البافاري لن يفعل ذلك البند.

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وستكون عودة خاميس في الوقت الحالي لصفوف ريال مدريد صعبة للغاية في ظل وجود الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق.

جدير بالذكر أن خاميس تحت قيادة زيدان لم يكن له دورًا هامًا في تشكيلة النادي الملكي، ووصلت الأمور لرحيله لبايرن ميونخ في إعارة للبحث عن الدقائق.