رونالدو يتزوج جورجينا سرًا في المغرب

زواج سري لرونالدو وجورجينا في المغرب.. هل سيعلن رونالدو الأمر في حفل رسمي؟

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نجم يوفنتوس كرستيانو رونالدو قد توزج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز سرًا في أغسطس الماضي.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى أن كرستيانو رونالدو قد قرر الزواج من حبيبته جورجينا في انتظار إعلان الموعد الذي سيتم فيه ذلك.

وحول ذلك، ذكرت مجلة نوفيلا الإيطالية أن كرستيانو رونالدو قد تزوج من جورجينا سرًا وأقيم حفل الزفاف في المغرب شهر أغسطس الماضي.

وتناقلت الصحف الإيطالية الخبر بمجرد خروجه، حيث قالت توتو سبورت إن رونالدو قد تزوج جورجينا في حفل سري للغاية أقيم في المغرب، وتم ذلك أثناء زيارة رونالدو لبناء فندقه الخاص في مراكش.

وتساءلت توتو سبورت حول أسباب عدم إعلان رونالدو زواجه بشكل علني، ورجحت أن تكون والدته الغيورة على ابنها هي السبب وراء ذلك.

وذكرت أيضًا أن صاروخ ماديرا قد قام بالسفر إلى مسقط رأسه في الصيف الماضي رفقة محاميه من أجل تحويل بعض ممتلكاته لجورجينا، بعد أن كانت كل ممتلكاته تحت تصرف والدته.

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يذكر أن رونالدو قد ارتبط بجورجينا منذ 2016، وأنجبت منه ثلاثة أطفال أحدهما من خلال رحم صناعي، وبدا أنها ستقود رونالدو إلى الاستقرار بعد سنوات من تعدد العلاقات النسائية، كان أبرزها تلك التي جمعته بإرينا شايك والتي دامت لـ 5 سنوات.