رونالدو يبرر مباراة فيرونا بإجهاد دوري الأبطال

يوفي تعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2 يوم الأربعاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اعتقاده أن معاناة فريقه للفوز على هيلاس فيرونا أمر طبيعي بعد الجهود التي تم بذلها في دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو لسكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة:"المهم أن الفريق فاز، لقد كنا مرهقين عقب دوري الأبطال".

وأضاف:"هذا أمر طبيعي نظراً للسفر ولقوة المباراة في مدريد، ولكننا نجحنا في إنهاء الأمور هنا".

وكان يوفنتوس قد تعادل مع أتلتيكو مدريد في ملعبه واندا ميتروبوليتانو 2-2 في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن يوفي فاز الليلة بنتيجة 2-1، حيث سجل رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما صنع الأول لآرون رامسي.