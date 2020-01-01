رونالدو ومبابي وبنزيما .. من المهاجم الأفضل في فيفا 21؟

قائمة طويلة من المهاجمين المميزين في اللعبة المنتظرة

الهجوم بكل تأكيد من أهم العناصر في كرة القدم، إن لم يكن الأهم، لأنه لا يوجد أفضل من رؤية الكرة داخل الشباك بعد سلسلة من المحاولات.

لعبة "فيفا 21" المنتظرة، بها العديد من المهاجمين الرائعين، بمختلف الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ولذلك قررنا استعراض أفضل اللاعبين بمركز المهاجم الصريح في النسخة الجديدة من اللعبة..

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