يبدو أن حديث رونالدو مع والدة الطفل جاكوب الذي حطم البرتغالي هاتفه لم يعجبها.

كشفت سارة كيلي والدة الطفل جاكوب الذي حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتفه قبل أشهر عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بهداف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت في تصريحات صحفية لصالح صحيفة "ميرور"، وأكدت خلالها أنها تشعر أن رونالدو قد هرب من العقاب.

وقالت كيلي: "لقد طلب مني أن أذهب وأقابل عائلته، وقال إنه ليس بالأب السيئ، فقلت له إنني لم أقل ذلك أبدًا".

أردفت: "استمر في الحديث وقال لي أنه عانى من صعوبات عديدة أثناء تربيته وأنه فقد والده، فقلت له لكل منا قصته الدرامية يا رونالدو، أنا نفسي فقدت والدي وعانيت من السرطان".

وأكملت: "ظل يناديني بجاك، ولم يكن يعرف اسمي حتى، فأخبرته أن اسمي سارة فقام بالاعتذار لي، ولم ينطق اسم جاكوب أبدًا، كان يطلق عليه الفتى، وقال لي إنه يعلم أن الفتى يعاني من مشاكل فقلت له أنه لا يعاني من أية مشاكل بل أنه لديه عجز، وأن الشخص الذي لديه مشكلة هو نفسه رونالدو".

وأردفت: "لقد تحدثت مع الشخص الأكثر غرورًا على الاطلاق، وأشعر أنه هرب من العقوبة".

الحادثة التي وقعت في أبريل الماضي اعتذر عنها رونالدو بشكل علني عبر حسابه في "إنستجرام"، وأصدرت الشرطة بيان عنها قبل أيام وأكدت انتهاء الأمر.