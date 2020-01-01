رونالدو: نعتذر لجماهير يوفنتوس ومباراة إنتر مثلا الكلاسيكو

رونالدو يشبه ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر بكلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة

شدد كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس على جاهزيته لتحمل الضغوطات الواقعة عليه مع فريقه، مشيراً إلى استعداد الفريق للمرحلة القادمة وتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنتر.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة، إنتر مساء الأحد القادم في قمة الجولة الـ 26 من السيري آ، المعروفة باسم ديربي إيطاليا.

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وقال رونالدو في تصريحات مع شبكة سكاي سبورت: "في بعض الأحيان لا يمكننا أن نقدم ما نقوم به في التدريبات خلال المباريات، ولكنني لن أتحدث عن حالة من الذعر أو الدراماتيكية هذا هو حال كرة القدم".

وواصل: "من الواضح أننا نحترم أفكار المدرب، ونقوم بالعمل لتحقيق الفوز خلال المباريات التالية".

وعن الضغط الواقع عليه في الفريق، قال البرتغالي: "أعتقد أن زملائي في الفريق يتحملون نفس المسؤوليات، ولكن في بعض الأوقات أشعر بمزيد من الضغوطات لأنني كريستيانو والجميع يتوقع المزيد مني، ولكن أنا مستعد".

وعن مباراة الأحد قال رونالدو: "إنها مباراة ديربي كبيرة، مثل ريال مدريد وبرشلونة، إنتر فريق جيد ومن الرائع أننا سنلعب أمام فريق رائع ومدرب رائع".

وتابع: "نحن آسفون لجماهيرنا، لأنهم لن يتواجدوا في الملعب، إنه أمر غريب بالنسبة لي أن ألعب بدون جماهير ولكن يجب أن نحقق الفوز".

وأضاف: "الصحة أهم شيء ويجب أن نحترم مثل تلك القرارات".

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وقرر الاتحاد الإيطالي، إقامة مباريات الدوري بدون جماهير، خوفاً من فيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار بشكل كبير في إيطاليا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق ست مباريات عن إنتر صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.