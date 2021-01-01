عرضان مغريان من السعودية لميسي ورونالدو، والأخير يُحدد موقفه

لاعب يوفنتوس حسم رأيه، فيما نجم برشلونة لا

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية في تقرير خاص عن رفض كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عرضًا مغريًا من السعودية للظهور في حملة إعلانية خاصة بتنشيط السياحة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة السياحة السعودية بصدد تدشين حملة إعلانية كبيرة خلال فبراير القادم بهدف تشجيع السفر والسياحة في السعودية، مشيرة إلى أن الإعلانات الخاصة بتلك الحملة ستُبث عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية وخاصة الإنجليزية.

وأضافت تيليجراف أن مسؤولي وزارة السياحة عرضوا على رونالدو أن يكون الوجه الإعلاني لتلك الحملة مقابل حصوله على ستة ملايين يورو سنويًا، مشيرة إلى أن نجم ريال مدريد السابق رفض ذلك العرض.

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رونالدو ليس الوحيد الذي تلقى هذا العرض من نجوم كرة القدم في العالم، بل كذلك منافسه الأبرز خلال السنوات الأخيرة "ليونيل ميسي" الذي يعيش موسمًا صعبًا سيكون الأخير له على الأرجح مع برشلونة .

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى تلقي ميسي نفس العرض من الحكومة السعودية ويتضمن رحلات سفر إلى المملكة واستخدام صورته في عدد من الإعلانات، وقد تواصلت مع ممثليه للحديث عن الأمر لكنهم رفضوا بحجة عدم رغبتهم الحديث عن الأمور التجارية والإعلانية المتعلقة بالنجم الأرجنتيني.