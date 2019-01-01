رونالدو مادحًا الإنتر: فزنا على فريق رائع ومدرب عظيم

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أثنى نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو على منافسه العنيد الإنتر، بعد التغلب عليه بفضل ركلات جزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لودية ملعب "نانجينج الرياضي" بالتعادل الإيجابي بهدفه لمثله، ضمن استعدادات كلا الفريقين للموسم الجديد.

وفي ظهوره الثاني بقميص البيانكونيري، لم يكن الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، محظوظًا بما فيه الكفاية، بتسجيل هدف بالنيران الصديقة في مرماه، إلا أن جلاد الجلادين، كان له رأي آخر، بتسجيل هدف التعديل في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يفوز اليوفي في نهاية الأمر بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد المباراة، سُئل أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل عن رأيه في المواجهة الصعبة، بعد المواجهة الصعبة الأولى، التي خسرها الفريق أمام توتنهام بنتيجة 3-2، فأجاب "لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني، وأعتقد أننا حققنا الفوز عن جدارة. أيضًا الإنتر قدم مباراة جيدة، إنه فريق رائع ومعه مدرب عظيم".

الاسم : دي روسي

المهنة : استخلاص الكرة بدرجة مقاتل 💪👌pic.twitter.com/Rveb99uniu — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وعن وجوده في أقصى شرق الكرة الأرضية، في معسكر الاستعداد لحملة الدفاع عن لقب "السيري آ" للمرة التاسعة على التوالي، وإنهاء عقدة الكأس ذات الأذنين، قال "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، حظيت بدعم جماهيري كبير وكذلك فريق يوفنتوس بأكمله".

وسيواصل يوفنتوس استعداداته للموسم الجديد، بمواجهة أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل، في ختام مبارياته في كأس الأبطال الودية الدولية.