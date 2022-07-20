"رونالدو لن يلعب مع يونايتد مرة أخرى ووجهته المقبلة صادمة"

رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد يبدو قريبًا للغاية، وقد يحدث خلال الأيام القادمة.

يرى الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد لا يرتدي قميص نادي مانشستر يونايتد مرة أخرى، وادعى كذلك أن الخطوة التالية للمهاجم قد تكون مفاجئة تمامًا.

الأسابيع القليلة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد، حيث غاب "صاروخ ماديرا" عن فترة التحضير للموسم الجديد، وخرجت تقارير تفيد برغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد".

ومع إصرار مانشستر يونايتد على عدم التفريط في رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية، أكد مورجان أنه كان على اتصال مباشر بالنجم البرتغالي وأنه لا يرى أنه سيواصل مسيرته مع "الشياطين الحمر".

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

قال بيرس مورجان في تصريحات مع محطة "talkSport" الإذاعية الإنجليزية: "لقد كان لدي الكثير من الاتصالات في الأسبوع الماضي، وأعتقد بالتأكيد أنه من غير المحتمل أن يلعب كريستيانو رونالدو مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إذا كنت في مكانه، وكانت مسيرتك تقترب من نهايتها وأردت مواصلة الفوز بألقاب كبرى، فعليك إجراء حسابات، هل ستحقق ذلك إذا بقيت في يونايتد؟".

وتابع: "أنا فقط أعتقد أنه من الناحية الذهنية رحل عن الفريق، لن أكشف عن حديثنا سويًا، ولكن كما قلت منذ البداية، لا أعتقد أن رونالدو يشعر أن مانشستر يونايتد يشاركه نفس الطموح".

Getty

وأكمل: "أعتقد أنه يشعر أن التعاقدات والالتزام الذي أظهره النادي الموسم الماضي، لم يكن مجديًا، حيث انتهى المطاف بالفريق بعيدًا عن دوري الأبطال، أعتقد أنه يشعر أن هيكل النادي من الأعلى إلى الأسفل ليس صحيحًا".

وأردف: "هذا ليس انعكاسًا على المدرب الجديد، رونالدو يحترم تين هاج بشدة، لكنه مجرد انعكاس دقيق لمكان مانشستر يونايتد الآن".

وقال أيضًا: "الأمر بالنسبة له أنه يقول ما يشعر به، لكن إذا سألتني فأنا لا أعتقد أنه سيبقى في مانشستر يونايتد، أعتقد أنه يمكن أن ينتهي به الأمر في مكان ما مثير للدهشة".

هل يمكن أن ينضم رونالدو إلى آرسنال؟

مورجان، الذي أجرى مقابلة حصرية مع رونالدو في 2019، من المعروف عنه أنه مشجع متعصب لنادي آرسنال.

يتمتع الصحفي البالغ من العمر 57 عامًا بعلاقة وثيقة مع رونالدو، ويحاول إقناعه بأن ملعب "الإمارات" سيكون أفضل مكان ليبدأ المرحلة التالية من مسيرته.

وقال مورجان: "يجب أن يعرف مشجعو آرسنال الذين يستمعون أنني أفعل كل ما في وسعي لمحاولة إقناعه بالقدوم إلى الفريق".

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار أنه كان على وشك القدوم إلى آرسنال عندما كان عمره 18 عامًا، كان على وشك التوقيع تحت قيادة أرسين فينجر، وفي اللحظة الأخيرة تحرك مانشستر يونايتد لضمه".

واختتم مورجان: "أعتقد أنه سيعود إلى المنزل، سيكون في المقدمة مع جابرييل جيسوس ونيكيتاه، سيكون خط هجوم رائع بالنسبة لنا، فلماذا لا؟".