رونالدو: لن أنسى ارتدائي قميص برشلونة - ومن سأشجع في الكلاسيكو؟

الظاهرة يكشف عن الفريق الذي يشجعه في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء

إنها ليلة الكلاسيكو.. برشلونة وجهاً لوجه مع ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الأربعاء.

النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، كان من سعداء الحظ الذين لعبوا للعملاقين الإسبانيين قبل اعتزاله اللعب والاتجاه للعمل الإداري.

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الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، حرص على إبداء رأيه في المباراة والفريق الذي يشجعه.

وقال الظاهرة:"أريد فوز ريال مدريد، ولكنها مباراة كلاسيكو وستكون ممتعة بعيداً عن أي شيء".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأضاف:"لعبت لكل منهما وأؤكد لكم أن الأجواء رائعة جداً في مباريات الكلاسيكو، ونتمنى من الرب مشاهدة مواجهة ممتعة".

وتابع:"أمتلك تاريخاً خاصاً مع ريال وأتمنى فوزهم في كامب نو، لكن لا يمكنني نسيان ارتداء قميص برشلونة".

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وعن توقعه:"في مثل هذه المباريات يمكن حدوث أي شيء ولا يمكنك توقع فوز أحدهما على الآخر".

وتقام مباراة اليوم على ملعب كامب نو معقل برشلونة، بينما يُلعب الإياب بسانتياجو برنابيو أرض ريال مدريد.