رونالدو : لم أخرق بروتوكول كورونا .. إنها مجرد كذبة

النجم البرتغالي يخرج للدفاع عن نفسه

رد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، على الاتهامات الموجهة ضده، بخصوص خرق بروتوكول فيروس كورونا.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن الثلاثاء الماضي، عن إصابة رونالدو بالوباء، خلال تواجده مع بلاده من أجل تأدية الواجب الوطني.

فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، اتهم رونالدو بخرق القواعد بعد إصابته بالفيروس، ليخرج البرتغالي للدفاع عن نفسه.

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ورد اللاعب عبر رسالة على موقع "إنستجرام":"عائلتي في طابق آخر من المنزل، ولا يمكننا التواصل في الوقت الحالي".

وأضاف:"أتواجد في المنزل بشكل مستمر، وكل ما أفعله هو الجلوس في الشمس حتى تمر الأيام، أحترم البروتوكول ولم أخالفه كما قيل، إنها مجرد كذبة".

وأضاف:"عدت من البرتغال لأن يوفنتوس أراد الحرص والامتثال لجميع الإجراءات اللازمة، جئت إلى هنا في طائرة إسعاف ولم أتواصل مع أي شخص في تورينو".

ومن جانبه رد سبادافورا على هذه التصريحات قائلاً:"مهارة اللاعب لا تعطيه الحق بأن يتعامل مع هذه المواقف بغرور، كرة القدم لا تسمح لك بعدم احترام الآخرين".

واستكمل:"يجب على كل شخص تحمل المسؤولية الكافية، وأن يصبح مثالاً للآخرين، وبالنسبة لي، ليس لدي أي نية لمواصلة الحديث عن هذه المسألة، ولن أتدخل أكثر في هذا الموضوع وأجدد تمنياتي بالشفاء للجميع".

الحكومة الإيطالية تتهم كريستيانو رونالدو بخرق بروتوكول كورونا

وكشفت تقارير صحفية، أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، يفضل هو الآخر عدم التدخل في الحديث عن قضية رونالدو، حيث يرفض التعليق حتى الآن.

جدير بالذكر أن مرض رونالدو سيبعده عن مواجهة كروتوني بالدوري الإيطالي هذا الأسبوع، وكذلك مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.