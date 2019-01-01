رونالدو: لا قيمة للعمل بلا موهبة وهذا ما تعلمته من مايكل جوردان

رونالدو يسقط ادعاءات اللاموهوب يتحدث عن ما تعلمه من مايكل جوردان

قال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إن النجاح الذي حققه في عالم كرة القدم منذ بداية مسيرته حتى الآن جاء بسبب موهبته في المقام الأول.

وجاء ذلك في حديث رونالدو عن تخطيه حاجز الـ 700 هدفًا، حيث قال إن ذلك يعتمد على الموهبة في المقام الأول ثم العمل الجاد الذي يضمن الاستمرارية.

وأضاف: "لا شيء يهبط عليك من السماء، لم أكن لأصل إلى كل ما وصلت إليه دون الموهبة، تلك التي تحتاج إلى العقلية المثالية لكي تطورها وتحافظ عليها"

وتابع: "أحب التعلم من الجميع، ليس فقط الأبطال الرياضيين،هذا ا تعلمته من أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، لقد كان دائم الحديث عن رغبته المستمرة في التعلم والتطور رغم كل ما وصل إليه"

وأردف: "هدفي أن أبقى في شبابي رغم التقدم في العمر، هذا هو ما أعمل من أجله، حتى وإن كان عمري 34 عامًا أريد أن أشعر دائمًا أنني ما زلت في العشرينات"

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يذكر أن كرستيانو رونالدو كان قد انتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف العام 2018 بعدما قضى 9 سنوات كلاعب في الفريق الملكي.